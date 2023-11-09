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Нервион безнадежен. Арсенал - Севилья 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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АПЛ победила Примеру

Нервион безнадежен. Арсенал - Севилья 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC

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"Арсенал" по делу одолел дома "Севилью" и вышел на первое место в группе. 11:1 по ударам хорошо иллюстрируют то, как проходил матч.

При этом сильно расхваливать "Канониров" не стоит. "Севилья" в беде и, если не считать победу в Кубке над любителями, не выигрывает уже 10 матчей подряд. Новый тренер Диего Алонсо не справляется.

4-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" - "Севилья" - 2:0

Голы: Троссар, 29, Сака, 64

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