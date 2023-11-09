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Шокировали даже самих себя. Тулуза - Ливерпуль 3:2. Видео голов и обзор матча

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Шокировали даже самих себя. Тулуза - Ливерпуль 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA

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"Ливерпуль" приехал в "Тулузу" в боевом составе, но без боевого настроя, и в результате трижды пропустили на контратаках, причем могло быть даже больше.

По итогу гранд спохватился лишь в конце матча после всех замен, но даже сравнять не успел. Кульминация наступила на 97-й минуте - и этот просмотр ВАР фанаты "Фиалок" точно забудут еще нескоро.

4-й тур ЛЕ. Тулуза. "Стад де Тулуз"

"Тулуза" - "Ливерпуль" - 3:2

Голы: Деннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 - Кассерес, 73 (автогол), Диогу Жота, 89

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