Капитуляция Моуриньо. Славия - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

"Славия" на своем поле вчистую переиграли "Рому" Жозе Моуриньо. За чехами остались единоборства; они показали лучшую интенсивность и чаще били по воротам.

"Волки", как показалось, были не готовы к такому напору. Взять хотя бы гол Юречки - где была защита? "Славия" просто уничтожила ее своим броуновским движением!

4-й тур ЛЕ. Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" - "Рома" - 2:0

Голы: Юречка, 50, Масопуст, 74