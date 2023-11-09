Капитуляция Моуриньо. Славия - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча
Чехи превзошли финалиста минувшей ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
"Славия" на своем поле вчистую переиграли "Рому" Жозе Моуриньо. За чехами остались единоборства; они показали лучшую интенсивность и чаще били по воротам.
"Волки", как показалось, были не готовы к такому напору. Взять хотя бы гол Юречки - где была защита? "Славия" просто уничтожила ее своим броуновским движением!
4-й тур ЛЕ. Прага. "Фортуна Арена"
"Славия" - "Рома" - 2:0
Голы: Юречка, 50, Масопуст, 74
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