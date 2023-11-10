Дженоа - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Верона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2023 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Дженоа" и "Верона" подходят к очной встрече не в лучшем состоянии, но у генуэзцев по крайней мере есть за что зацепиться. "Грифоны" стали реже набирать очки, проиграли на выезде в последнем матче "Кальяри" (1:2) и опустились в нижнюю часть турнирной таблицы.
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Но игра команды Джилардино не совсем безнадежна. Тем более, когда есть домашняя поддержка на "Луиджи Феррарис" и великолепная форма Гюдмундссона, практически в одиночку тащащего на себе атаку в отсутствие травмированных Ретеги и Мессиаса.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
Серия А, 12-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
Арбитр: Даниэль Орсато
"Дженоа" 21:45 "Верона"
видеотрансляция: Мегого 1
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