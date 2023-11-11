Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" отказывается сбавлять темп и еще укрепилась на первой строчке, победив на поле "Райо Вальекано", где уже два сезона подряд не выигрывали "Реал" и "Барса".

Приятно, что на первых ролях у "Жироны" украинцы. Цыганков ассистировал Довбику на первый гол; также они разыграли атаку, приведшую к победному мячу Савио. Красавцы!

13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 1:2

Голы: Альваро Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 66