Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы укрепили сенсационное лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Жирона" отказывается сбавлять темп и еще укрепилась на первой строчке, победив на поле "Райо Вальекано", где уже два сезона подряд не выигрывали "Реал" и "Барса".
Приятно, что на первых ролях у "Жироны" украинцы. Цыганков ассистировал Довбику на первый гол; также они разыграли атаку, приведшую к победному мячу Савио. Красавцы!
13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Жирона" - 1:2
Голы: Альваро Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 66
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Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:55
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