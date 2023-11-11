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Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы укрепили сенсационное лидерство

Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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"Жирона" отказывается сбавлять темп и еще укрепилась на первой строчке, победив на поле "Райо Вальекано", где уже два сезона подряд не выигрывали "Реал" и "Барса".

Приятно, что на первых ролях у "Жироны" украинцы. Цыганков ассистировал Довбику на первый гол; также они разыграли атаку, приведшую к победному мячу Савио. Красавцы!

13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 1:2

Голы: Альваро Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 66

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Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:55
Дуже радий перемозі Жирони, але ще більше радий поразці смердючих комуняк.
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:55
Дуже радий перемозі Жирони, але ще більше радий поразці смердючих комуняк.
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okolegko (Київ)
11.11.2023 в 17:48
Ну і захист у Жирони. В УПЛ порівняно з ними не так все й погано
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Long (Одесса)
11.11.2023 в 17:45
Больше всех забили Гризман и Довбик)
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kyler-88 (Україна)
11.11.2023 в 17:39
Не каталонці зміцнили, а українці))
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