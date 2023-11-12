Результат есть, игры нет. Барселона - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" дома имела все шансы проиграть одному из аутсайдеров Ла Лиги, но тот не реализовал свои шансы, а вот Роберт Левандовский был точен.

Благодаря победе каталонцы подтянулись к лидеру "Жироне" на расстояние 4 очков, но это, скорее, иллюзия, чем цель. Чтобы реально претендовать на титул, команде Хави надо выбираться из идейной и функциональной ямы.

13-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Алавес" - 2:1

Голы: Левандовский, 53, 78 (с пенальти) - Саму, 1