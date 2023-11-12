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Результат есть, игры нет. Барселона - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Чемпион еле дожал аутсайдера

Результат есть, игры нет. Барселона - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

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"Барселона" дома имела все шансы проиграть одному из аутсайдеров Ла Лиги, но тот не реализовал свои шансы, а вот Роберт Левандовский был точен.

Благодаря победе каталонцы подтянулись к лидеру "Жироне" на расстояние 4 очков, но это, скорее, иллюзия, чем цель. Чтобы реально претендовать на титул, команде Хави надо выбираться из идейной и функциональной ямы.

13-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Алавес" - 2:1

Голы: Левандовский, 53, 78 (с пенальти) - Саму, 1

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