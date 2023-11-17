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Жерсон разрывает. Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Экс-динамовец напомнил о себе

Жерсон разрывает. Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото: sportspress.lu/ автор: Jeff Lahr

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Люксембург постепенно утверждается в роли нового середняка европейского футбола. Этот отбор команда закончит третьей в группе, опередив исландцев и боснийцев.

Главным героем сегодняшней победы над балканцами стал экс-динамовец, а ныне игрок турецкого "Сивасспора" Жерсон Родригес - у него дубль.

9-й тур отбора на Евро-2024. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Босния и Герцеговина - 4:1

Голы: Олесен, 6, Жерсон Родригес, 30 (с пенальти), 90+5, Муякич, 55 (автогол) - Гойкович, 90+3

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Босния и Герцеговина Люксембург
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