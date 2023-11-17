Жерсон разрывает. Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1. Видео голов и обзор матча
Экс-динамовец напомнил о себе
Фото: sportspress.lu/ автор: Jeff Lahr
Люксембург постепенно утверждается в роли нового середняка европейского футбола. Этот отбор команда закончит третьей в группе, опередив исландцев и боснийцев.
Главным героем сегодняшней победы над балканцами стал экс-динамовец, а ныне игрок турецкого "Сивасспора" Жерсон Родригес - у него дубль.
9-й тур отбора на Евро-2024. Люксембург. "Стад де Люксембург"
Люксембург - Босния и Герцеговина - 4:1
Голы: Олесен, 6, Жерсон Родригес, 30 (с пенальти), 90+5, Муякич, 55 (автогол) - Гойкович, 90+3
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