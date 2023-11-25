У Хави все плохо. Райо Вальекано - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпион снова оступился
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" не выиграла третий матч из последних пяти. На сей раз, каталонцы еле спаслись от поражения на "Вальекасе", даром что "Райо" хватило всего на тайм.
После перерыва команда Франсиско уже только отбивалась, но каталонцам не хватало скорости и идей, чтобы ей забить. Печальная картина для Кулес - и в таблице тоже.
14-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:1
Голы: Унаи Лопес, 39 - Лежен, 82 (автогол)
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