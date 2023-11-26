Мората не смог, Гризманн помог. Атлетико - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге даже с игрой в запасе, справедливо одолев дома "Мальорку".

Гости почти не выходили из обороны целых 70-75 минут. "Матрасники" вели игру, давили, но долго им мешала нереализация Мораты. Пришлось Гризманну самому взяться за это - и дела сразу пошли на лад.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Гризманн, 64