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Мората не смог, Гризманн помог. Атлетико - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Матрасники" догнали "Барселону"

Мората не смог, Гризманн помог. Атлетико - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге даже с игрой в запасе, справедливо одолев дома "Мальорку".

Гости почти не выходили из обороны целых 70-75 минут. "Матрасники" вели игру, давили, но долго им мешала нереализация Мораты. Пришлось Гризманну самому взяться за это - и дела сразу пошли на лад.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Гризманн, 64

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Атлетико (Мадрид) Мальорка
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