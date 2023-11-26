Мората не смог, Гризманн помог. Атлетико - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
"Матрасники" догнали "Барселону"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге даже с игрой в запасе, справедливо одолев дома "Мальорку".
Гости почти не выходили из обороны целых 70-75 минут. "Матрасники" вели игру, давили, но долго им мешала нереализация Мораты. Пришлось Гризманну самому взяться за это - и дела сразу пошли на лад.
14-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Мальорка" - 1:0
Гол: Гризманн, 64
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