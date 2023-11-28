С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" отдала первое место "Реалу", не сумев дома одолеть очень резвый и опасный в контригре "Атлетик" из Бильбао.

Виктор Цыганков забил единственный гол каталонцев, но и без него выглядел солидно, классно разгонял атаки, скидывал. А вот кого не хватило "Жироне", так это травмированного Артема Довбика. Кристиан Стуани, менявший украинца, проиграл сегодня все дуэли.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67