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С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы опустились на второе место

С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

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"Жирона" отдала первое место "Реалу", не сумев дома одолеть очень резвый и опасный в контригре "Атлетик" из Бильбао.

Виктор Цыганков забил единственный гол каталонцев, но и без него выглядел солидно, классно разгонял атаки, скидывал. А вот кого не хватило "Жироне", так это травмированного Артема Довбика. Кристиан Стуани, менявший украинца, проиграл сегодня все дуэли.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67

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Атлетик (Бильбао) Виктор Цыганков Жирона
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