С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы опустились на второе место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Жирона" отдала первое место "Реалу", не сумев дома одолеть очень резвый и опасный в контригре "Атлетик" из Бильбао.
Виктор Цыганков забил единственный гол каталонцев, но и без него выглядел солидно, классно разгонял атаки, скидывал. А вот кого не хватило "Жироне", так это травмированного Артема Довбика. Кристиан Стуани, менявший украинца, проиграл сегодня все дуэли.
14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67
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