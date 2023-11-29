Есть первый плей-офф за три года! Барселона - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" после двух кряду неудач таки вышла в плей-офф Лиги чемпионов, в лобовом противостоянии победив "Порту".

Матч получился нервным, полным ошибок и голевых шансов. Результат для каталонцев сделали арендованные экс-игроки "Бенфики" - Жоау Канселу и Жоау Феликс, для которых этот матч имел особенное, не только турнирное значение.

5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Порту" - 2:1

Голы: Канселу, 32, Жоау Феликс, 57 - Пепе Акино, 30