Два автогола и шедевр. Фейенорд - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" не только гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но и вышел на первое место в группе благодаря успеху в Роттердаме.

Справедливо! Да, "Фейе" забил два гола в свои ворота; да, Эрмосо удался фееричный удар с острого угла. Но и без этого "Матрасники" были острее перед чужими воротами и надежнее перед своими.

5-й тур Лиги чемпионов. Роттердам. "Де Кейп"

"Фейенорд" - "Атлетико" - 1:3

Голы: Виффер, 77 - Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)