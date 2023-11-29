Два автогола и шедевр. Фейенорд - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" шагают в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/BSR Agency
"Атлетико" не только гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но и вышел на первое место в группе благодаря успеху в Роттердаме.
Справедливо! Да, "Фейе" забил два гола в свои ворота; да, Эрмосо удался фееричный удар с острого угла. Но и без этого "Матрасники" были острее перед чужими воротами и надежнее перед своими.
5-й тур Лиги чемпионов. Роттердам. "Де Кейп"
"Фейенорд" - "Атлетико" - 1:3
Голы: Виффер, 77 - Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)
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