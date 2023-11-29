Спорный пенальти Мбаппе на 90+8 минуте. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов

“Пари Сен-Жермен” почти двадцать лет не проигрывал в группе Лиге чемпионов одной команде выездной и домашний матч. К историческому результату был близок “Ньюкасл”, но команда Эдди Хау осталась всего с одним очком из-за очень спорного пенальти за игру рукой на 90+8 минуте.

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Лига чемпионов, группа F, пятый тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Пари Сен-Жермен” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Мбаппе 90+8 (пен.) – Исак 24