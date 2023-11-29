Реал Сосьедад - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Реал Сосьедад" постарается укрепить свои шансы на победу в группе D, принимая в среду на "Аноэте" "Ред Булл Зальцбург", который потерял шансы на плей-офф. Испанская команда уже обеспечила себе место в раунде плей-офф, но будет пытаться обойти миланский "Интер" в борьбе за первое место.

Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур

29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноэта"

Арбитр: Николай Балакин (Украина)

"Реал Сосьедад" 22:00 "Зальцбург"

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