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Реал Сосьедад - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Реал Сосьедад - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2023 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" постарается укрепить свои шансы на победу в группе D, принимая в среду на "Аноэте" "Ред Булл Зальцбург", который потерял шансы на плей-офф. Испанская команда уже обеспечила себе место в раунде плей-офф, но будет пытаться обойти миланский "Интер" в борьбе за первое место.

Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур

29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноэта"

Арбитр: Николай Балакин (Украина)

"Реал Сосьедад" 22:00 "Зальцбург"

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Реал Сосьєдад - Зальцбург
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