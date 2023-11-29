Окампос, о чем ты думал?! Севилья - ПСВ 2:3. Видео голов и обзор матча

Кризисная "Севилья" почти потеряла шансы на евровесну, упустив победу в жестком, бескомпромиссном матче с ПСВ.

Испанцы выигрывали 2:0 на 60-й минуте, но затем Лукас Окампос получил две подряд карточки, и в большинстве ПСВ красиво смял команду пока еще Диего Алонсо. No look goal от Сайбари - это было нечто!

5-й тур Лиги чемпионов. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - ПСВ - 2:3

Голы: Рамос, 24, Эн-Несири, 47 - Сайбари, 68, Гудель, 81 (автогол), Пепи, 90+2