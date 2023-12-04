Феликс против своих. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" ничего не показал на поле "Барселоны" и был закономерно побежден.

Герой встречи - Жоау Феликс, который забил в ворота клуба, которому принадлежит его контракт, но все равно бурно отпраздновал гол. Ну, и еще вы оцените сбитый прицел Роберта Левандовского. Далеко не каждый день этот поляк упускает три идеальных момента из трех.

15-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Атлетико - 1:0

Гол: Жоау Феликс, 26