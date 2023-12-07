Триумф Обамеянга. Марсель - Лион 3:0. Видео голов и обзор матча
"Ткачи" провалили еще и Дерби Олимпико
Фото: twitter.com/OM_Officiel
"Марсель" легко разгромил "Лион", который плетется на последнем месте в таблице и, похоже, готовится к вылету, несмотря на былую славу.
Герой встречи - Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший 1+2, но и остальные провансальцы были очень сильны, активны. 36:17 по отборам мяча говорят сами за себя. Это доминирование.
10-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "Лион" - 3:0
Голы: Витинья, 21, Мурильо, 25, Обамеянг, 55
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