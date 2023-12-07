Триумф Обамеянга. Марсель - Лион 3:0. Видео голов и обзор матча

"Марсель" легко разгромил "Лион", который плетется на последнем месте в таблице и, похоже, готовится к вылету, несмотря на былую славу.

Герой встречи - Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший 1+2, но и остальные провансальцы были очень сильны, активны. 36:17 по отборам мяча говорят сами за себя. Это доминирование.

10-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Лион" - 3:0

Голы: Витинья, 21, Мурильо, 25, Обамеянг, 55