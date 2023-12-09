Лунина пробили шедевром. Бетис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" прервали пятиматчевую победную серию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Реал" впервые за пять матчей не смог победить, став жертвой плотной, жесткой, многослойной защиты от Мануэля Пеллегрини и его "Бетиса".
Джуд Беллингем открыл счет дежурным голом, но дальше Айтор Руибаль пробил Андрея Лунина фантастическим дальним ударом, зафиксировав результат в пользу конкурентов Мадрида - "Жироны" и "Барселоны".
16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53
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