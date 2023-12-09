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Лунина пробили шедевром. Бетис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Сливочные" прервали пятиматчевую победную серию

Лунина пробили шедевром. Бетис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" впервые за пять матчей не смог победить, став жертвой плотной, жесткой, многослойной защиты от Мануэля Пеллегрини и его "Бетиса".

Джуд Беллингем открыл счет дежурным голом, но дальше Айтор Руибаль пробил Андрея Лунина фантастическим дальним ударом, зафиксировав результат в пользу конкурентов Мадрида - "Жироны" и "Барселоны".

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"Бетис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53

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