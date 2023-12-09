Баски играют мышцами. Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3. Видео голов и обзор матча

"Реал Сосьедад" подтвердил свою прекрасную европейскую форму и в Ла Лиге, красиво убрав с пути "Вильярреал".

Баски отгрузили сопернику три сухих гола еще в первом тайме, хотя могли и четыре, и пять, и только после этого разрешили "Подводникам" провести пару опасных атак. Не матч, а чистый мастер-класс от команды Альгуасиля, которая продолжает расти.

16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 0:3

Голы: Мерино, 38, Субименди, 41, Кубо, 45+4