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Команда Забарного в ударе. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3. Видеообзор матча

Видео
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Третий разгром МЮ в последних пяти домашних матчах

Команда Забарного в ударе. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3. Видеообзор матча

Фото: Footy Headlines

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"Борнмут" Ильи Забарного шокировал "Олд Траффорд". Гости уверенно разобрались с "Манчестер Юнайтед", забив им три гола. Таким образом, "вишенки" поднимаются на 13-е место, догнав "Челси".

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"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 0:3

Голы: Соланке 5, Биллинг 68, Сенеси 73

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Шоу (Эванс 79), Регилон - Мактоминей, Амрабат - Антони (Пельистри 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд 79) - Марсьяль (Гойлунд 56)

Борнмут: Нето - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук (Уаттара 88), Кристи - Семенио (Биллинг 68), Клюйверт (Синистерра 72), Тавернье (Ротвелл 88) - Соланке

Предупреждения: Регилон 30, Гойлунд 60, Фернандеш 84 - Тавернье 27

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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