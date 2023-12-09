Команда Забарного в ударе. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3. Видеообзор матча
Третий разгром МЮ в последних пяти домашних матчах
Фото: Footy Headlines
"Борнмут" Ильи Забарного шокировал "Олд Траффорд". Гости уверенно разобрались с "Манчестер Юнайтед", забив им три гола. Таким образом, "вишенки" поднимаются на 13-е место, догнав "Челси".
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"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 0:3
Голы: Соланке 5, Биллинг 68, Сенеси 73
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Шоу (Эванс 79), Регилон - Мактоминей, Амрабат - Антони (Пельистри 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд 79) - Марсьяль (Гойлунд 56)
Борнмут: Нето - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук (Уаттара 88), Кристи - Семенио (Биллинг 68), Клюйверт (Синистерра 72), Тавернье (Ротвелл 88) - Соланке
Предупреждения: Регилон 30, Гойлунд 60, Фернандеш 84 - Тавернье 27
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