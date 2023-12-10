Драма на 95-й минуте. Аталанта - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
Бергамаски удивили одного из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Аталанта" прервала серию из четырех кряду неудач, обыграв третью команду Серии А - "Милан".
Матч получился зрелищным, но больше всего порадовала концовка. Стоило "Россонери" порадоваться голу Луки Йовича, как за дело взялся ветеран Луис Муриэль. На табло была 95-я минута!
15-й тур Серии А. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"
"Аталанта" - "Милан" - 3:2
Голы: Лукман, 38, 55, Муриэль, 90+5 - Жиру, 45+3, Йович, 80
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