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Сенсация или уже нет? Барселона - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Яркий триумф неожиданного лидера Ла Лиги

Сенсация или уже нет? Барселона - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" подтвердила свою невероятную форму, победив на поле самой "Барселоны". Более того, результат взяли "на стиле", не прижимаясь к воротам.

У Артема Довбика дежурный гол, у Виктора Цыганкова - ассист. Но главный герой вечера - вся "Жирона". То, как они играют - это футбольное чудо.

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"Барселона" - "Жирона" - 2:4

Голы: Левандовский, 19, Гюндоган, 90+2 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 81, Стуани, 90+5

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