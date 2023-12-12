Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Обе команды уже не претендуют на место в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, но "Зальцбург" находится на третьем месте, что гарантирует путевку в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе D еще не является окончательным для "Зальцбурга", но им достаточно лишь не проиграть с разгромным счетом лиссабонцам в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, чтобы гарантировать себе евровесну.

Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.

12 декабря. 22.00. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт

"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика"

Трансляция: Megogo Football 7

Текстовая трансляция: UA-Футбол