Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ред Булл Зальцбург - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
Обе команды уже не претендуют на место в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, но "Зальцбург" находится на третьем месте, что гарантирует путевку в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе D еще не является окончательным для "Зальцбурга", но им достаточно лишь не проиграть с разгромным счетом лиссабонцам в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, чтобы гарантировать себе евровесну.
Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.
12 декабря. 22.00. Зальцбург. "Ред Булл Арена"
Главный судья: Даниэль Зиберт
"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика"
Трансляция: Megogo Football 7
Текстовая трансляция: UA-Футбол
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