Интер - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Интер" и "Реал Сосьедад" уже обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги Чемпионов, но еще не определили победителя группы. Насколько этот вопрос их вообще интересует? Симоне Индзаги говорит о престиже и об удобной жеребьевке. Но ведь в прошлом сезоне его команда группу не выиграла, но добыла в плей-офф более лёгкий путь и вышла в финал. Сегодня возможна ротация.

12 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

"Интер" - "Реал Сосьедад"

Видеотрансляция: Футбол 2

Текстовая трансляция: UA-Футбол