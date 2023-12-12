Интер - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" и "Реал Сосьедад" уже обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги Чемпионов, но еще не определили победителя группы. Насколько этот вопрос их вообще интересует? Симоне Индзаги говорит о престиже и об удобной жеребьевке. Но ведь в прошлом сезоне его команда группу не выиграла, но добыла в плей-офф более лёгкий путь и вышла в финал. Сегодня возможна ротация.
12 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)
"Интер" - "Реал Сосьедад"
Видеотрансляция: Футбол 2
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Интер - Реал СосьедадСмотреть трансляцию
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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