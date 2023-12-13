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ЛЧ. Копенгаген - Галатасарай 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Копенгаген выходит в 1/8 финала

ЛЧ. Копенгаген - Галатасарай 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Галатасарай

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"Копенгаген" побеждает Галатасарай 1:0 и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места группы. Хотя, еще в начале сезона, их записывали в откровенные аутсайдеры. "Галатасарай" будет играть дальше в Лиге Европы, а "Манчестер Юнайтед" вообще вылетает из еврокубков, ведь проиграл "Баварии". Вот такая была группа А - интригующая, эмоциональная и очень напряженная для всех.

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Группа А, 6 тур

12.12.2023. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

"Копенгаген" - "Галатасарай" 1:0

Гол: Лерагер 58

Удаление: Лерагер 90 (две желтые карточки)

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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