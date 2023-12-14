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Перемололи. Атлетико - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Второй гранд Мадрида тоже на ходу

Перемололи. Атлетико - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Следом за "Реалом", "Барселоной" и "Реалом Сосьедад" свою группу в ЛЧ выиграл и "Атлетико". Ла Лига сейчас сильна.

"Лацио" не выглядел ровней команде Диего Симеоне. Та создавала моменты, владела мячом, инициативой; забивала голы. Ну, и как не отметить неожиданного героя? Гол и ассист на счету Самуэла Лино, который еще полгода назад пылил в аренде в "Валенсии".

6-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Лацио" - 2:0

Голы: Гризманн, 6, Самуэл Лино, 51

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