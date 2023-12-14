ЛЧ. Ньюкасл - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Обеим командами нужна была лишь победа для квалификации в 1/8 финала Лиги чемпионов. На скамейке запасных "сорок" было пять полевых футболистов и два голкипера. В то же время в основе играл 17-летний Майли и дублирующий вратарь Дубравка. Хоть и первый тайм хозяева провели очень удачно, но со временем им просто не хватило сил. "Милан" побеждает "Ньюкасл" 2:1, этот результат дает возможность "россонери" занять третье место и играть в ЛЕ. А "сороки" вылетают из еврокубков.

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ньюкасл" - "Милан" 1:2

Голы: Жоэлинтон 33 - Пулишич 59, Чуквуэзе 84