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ЛЧ. Ньюкасл - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

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Россонери завоевывают путевки в Лигу Европы

ЛЧ. Ньюкасл - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Обеим командами нужна была лишь победа для квалификации в 1/8 финала Лиги чемпионов. На скамейке запасных "сорок" было пять полевых футболистов и два голкипера. В то же время в основе играл 17-летний Майли и дублирующий вратарь Дубравка. Хоть и первый тайм хозяева провели очень удачно, но со временем им просто не хватило сил. "Милан" побеждает "Ньюкасл" 2:1, этот результат дает возможность "россонери" занять третье место и играть в ЛЕ. А "сороки" вылетают из еврокубков.

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Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ньюкасл" - "Милан" 1:2

Голы: Жоэлинтон 33 - Пулишич 59, Чуквуэзе 84

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Лига чемпионов Ньюкасл Милан
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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