Резерв у Клоппа ненадежный. Юнион - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Европы, но напоследок еще раз проиграл. Юрген Клопп поберег основу на воскресный матч с "МЮ", а сил резервистов не хватило на лидера бельгийской лиги.

"Юнион" превзошел красных по ударам 15:4 - и это главное, что надо знать о матче. Он прошел под диктовку хозяев, и, по правде, они заслужили на большее, чем 2:1.

6-й тур Лиги Европы. Брюссель. "Лотто Парк"

"Юнион Сен-Жиллуаз" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Куанса, 39