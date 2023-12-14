  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Резерв у Клоппа ненадежный. Юнион - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Резерв у Клоппа ненадежный. Юнион - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Второе поражение красных в ЛЕ

Резерв у Клоппа ненадежный. Юнион - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fantasista

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Европы, но напоследок еще раз проиграл. Юрген Клопп поберег основу на воскресный матч с "МЮ", а сил резервистов не хватило на лидера бельгийской лиги.

"Юнион" превзошел красных по ударам 15:4 - и это главное, что надо знать о матче. Он прошел под диктовку хозяев, и, по правде, они заслужили на большее, чем 2:1.

6-й тур Лиги Европы. Брюссель. "Лотто Парк"

"Юнион Сен-Жиллуаз" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Куанса, 39

По теме
yellow-arrow
С развязкой на 101-й минуте. Ренн - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Ньюкасл - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости