Резерв у Клоппа ненадежный. Юнион - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча
Второе поражение красных в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fantasista
"Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Европы, но напоследок еще раз проиграл. Юрген Клопп поберег основу на воскресный матч с "МЮ", а сил резервистов не хватило на лидера бельгийской лиги.
"Юнион" превзошел красных по ударам 15:4 - и это главное, что надо знать о матче. Он прошел под диктовку хозяев, и, по правде, они заслужили на большее, чем 2:1.
6-й тур Лиги Европы. Брюссель. "Лотто Парк"
"Юнион Сен-Жиллуаз" - "Ливерпуль" - 2:1
Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Куанса, 39
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