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С развязкой на 101-й минуте. Ренн - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Не матч, а настоящая битва

С развязкой на 101-й минуте. Ренн - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: villarrealcf.es

UA-Футбол
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"Ренн" и "Вильярреал" ранее обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы, и все же за первое место зарубились по полной.

Атака на атаку, гол на гол шли команды в течение всей игры, и даже на мяч Дани Парехо французы сумели ответить, но ВАР отменил их взятие ворот на 101-й минуте. Фантастика!

6-й тур Лиги Европы. Ренн. "Руазон Парк"

"Ренн" - "Вильярреал" - 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 - Жерар Морено, 36 (с пенальти), Ахомаш, 62, Парехо, 80

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Ренн Вильярреал
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