Яремчук не забил, чемпион не выиграл. Валенсия - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Третья кряду осечка каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
"Барселона" после поражений от "Жироны" и "Антверпена" еще и "Валенсию" победить не смогла, что сгущает тучи над Хави.
За "Летучих мышей" мог забить наш Роман Яремчук, но свой шанс упустил. У "Барсы" свои моменты не реализовал Левандовский. Главное же впечатление вечера - чемпион нервничает и ошибается в простых ситуациях. Так и посыпаться можно.
17-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Барселона" - 1:1
Голы: Гильямон, 70 - Жоау Феликс, 55
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