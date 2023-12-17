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Яремчук не забил, чемпион не выиграл. Валенсия - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Третья кряду осечка каталонцев

Яремчук не забил, чемпион не выиграл. Валенсия - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

UA-Футбол
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"Барселона" после поражений от "Жироны" и "Антверпена" еще и "Валенсию" победить не смогла, что сгущает тучи над Хави.

За "Летучих мышей" мог забить наш Роман Яремчук, но свой шанс упустил. У "Барсы" свои моменты не реализовал Левандовский. Главное же впечатление вечера - чемпион нервничает и ошибается в простых ситуациях. Так и посыпаться можно.

17-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:1

Голы: Гильямон, 70 - Жоау Феликс, 55

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Барселона Валенсия
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