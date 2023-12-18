Подножка от Фонсеки. Лилль - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча
Избежали поражения в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"Лилль" нашего хорошего знакомого Паулу Фонсеки неожиданно остановил "ПСЖ", забив решающий гол в одной из последних своих атак.
В целом матч получился равным; Париж не имел даже тотального преимущества во владении мячом, не говоря уж об ударах. При этом осечка для него не фатальна, ведь ближайший конкурент отстает на 5 очков.
16-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "ПСЖ" - 1:1
Голы: Дэвид, 90+4 - Мбаппе, 66 (с пенальти)
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