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Подножка от Фонсеки. Лилль - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Избежали поражения в добавленное время

Подножка от Фонсеки. Лилль - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
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"Лилль" нашего хорошего знакомого Паулу Фонсеки неожиданно остановил "ПСЖ", забив решающий гол в одной из последних своих атак.

В целом матч получился равным; Париж не имел даже тотального преимущества во владении мячом, не говоря уж об ударах. При этом осечка для него не фатальна, ведь ближайший конкурент отстает на 5 очков.

16-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Дэвид, 90+4 - Мбаппе, 66 (с пенальти)

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