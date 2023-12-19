Очень украинская победа. Жирона - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

"Жирона" комфортно разбила дома "Алавес", который в этом сезоне еще ни разу не победил в гостях в Ла Лиге.

Герой встречи - Артем Довбик, на его счету дубль. Успех позволил сенсационной команде Мичела вернуться на первое место в таблице, на два очка опередив "Реал".

17-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Алавес" - 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (с пенальти), Порту, 42