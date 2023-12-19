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Очень украинская победа. Жирона - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы вернулись на первое место

Очень украинская победа. Жирона - Алавес 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
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"Жирона" комфортно разбила дома "Алавес", который в этом сезоне еще ни разу не победил в гостях в Ла Лиге.

Герой встречи - Артем Довбик, на его счету дубль. Успех позволил сенсационной команде Мичела вернуться на первое место в таблице, на два очка опередив "Реал".

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"Жирона" - "Алавес" - 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (с пенальти), Порту, 42

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