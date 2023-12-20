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Битва, достойная финала. Атлетико - Хетафе 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Дерби удалось на славу

Битва, достойная финала. Атлетико - Хетафе 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Хетафе" выдали очень яркий матч, который мог завершиться победой любой из сторон - моментов и ударов хватало с лихвой.

"Матрасники" играли вдесятером с 38-й минуте - во многом это помогло "Хета" так вольготно себя чувствовать на "Метрополитано". Тем не менее, и команду Бордаласа надо хвалить - она 25 раз пробила по воротам и ни на секунду не потеряла веру в себя.

18-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Хетафе" - 3:3

Голы: Гризманн, 44, 69 (с пенальти), Мората, 63 - Майораль, 53, 90+3 (с пенальти), Оскар, 87

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Атлетико (Мадрид) Хетафе
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