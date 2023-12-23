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Закончат год в ТОП-3. Атлетико - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Матрасники" обошли в таблице каталонцев

Закончат год в ТОП-3. Атлетико - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" в перенесенном матче переиграл "Севилью", которая добавила в организованности после смены тренера, но ей все еще не хватает остроты.

Чуть курьезный гол Маркоса Льоренте означает, что "Матрасники" поднялись на 3-е место в Ла Лиге, выбив из ТОП-3 не кого-нибудь, а чемпиона - "Барселону".

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Льоренте, 46

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