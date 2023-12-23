Закончат год в ТОП-3. Атлетико - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
"Матрасники" обошли в таблице каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико" в перенесенном матче переиграл "Севилью", которая добавила в организованности после смены тренера, но ей все еще не хватает остроты.
Чуть курьезный гол Маркоса Льоренте означает, что "Матрасники" поднялись на 3-е место в Ла Лиге, выбив из ТОП-3 не кого-нибудь, а чемпиона - "Барселону".
4-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" - 1:0
Гол: Льоренте, 46
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