Закончат год в ТОП-3. Атлетико - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" в перенесенном матче переиграл "Севилью", которая добавила в организованности после смены тренера, но ей все еще не хватает остроты.

Чуть курьезный гол Маркоса Льоренте означает, что "Матрасники" поднялись на 3-е место в Ла Лиге, выбив из ТОП-3 не кого-нибудь, а чемпиона - "Барселону".

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Льоренте, 46