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С голом Мудрика. Челси — Кристал Пэлас 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

С голом Мудрика. Челси — Кристал Пэлас 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура АПЛ "Челси" лишь на 89-й минуте и с пенальти вырвал победу над "Кристал Пэлас".

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Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды открыл счет в матче, и в итоге отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Броя.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Мудрик (13), Мадуэке (89, с пенальти) — Олисе (45+1)

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