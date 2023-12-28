АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" приехал на "Гудисон Парк" в новом для себя статусе клубных чемпионов мира, только выиграв трофей в Саудовской Аравии. Однако сегодняшний "Эвертон" не знает авторитетов - по крайней мере, до перерыва команда Шона Дайча давала бой чемпионам, а во втором тайме "Сити" взялся за дело.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Гаррисон (29) - Фоден (53), Альварес (64), Бернарду Силва (86)