АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
Сити обыграл команду Миколенко
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" приехал на "Гудисон Парк" в новом для себя статусе клубных чемпионов мира, только выиграв трофей в Саудовской Аравии. Однако сегодняшний "Эвертон" не знает авторитетов - по крайней мере, до перерыва команда Шона Дайча давала бой чемпионам, а во втором тайме "Сити" взялся за дело.
АПЛ, 19-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Гаррисон (29) - Фоден (53), Альварес (64), Бернарду Силва (86)
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