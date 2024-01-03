Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча

"Валенсия" на своем поле комфортно переиграла "Вильярреал" и приблизилась к зоне еврокубков на расстояние 6 очков.

Роман Яремчук открыл счет - это его первый гол в Ла Лиге. Также примечательно, что лишь 4-й раз в 21 веке "Валенсия" дважды в одном матче забила с пенальти.

19-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба с пенальти) - Жерар Морено, 73