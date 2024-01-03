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Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Роман забил первый гол в Ла Лиге

Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

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"Валенсия" на своем поле комфортно переиграла "Вильярреал" и приблизилась к зоне еврокубков на расстояние 6 очков.

Роман Яремчук открыл счет - это его первый гол в Ла Лиге. Также примечательно, что лишь 4-й раз в 21 веке "Валенсия" дважды в одном матче забила с пенальти.

19-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба с пенальти) - Жерар Морено, 73

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Роман Яремчук Валенсия Вильярреал
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