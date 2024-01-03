Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
Роман забил первый гол в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
"Валенсия" на своем поле комфортно переиграла "Вильярреал" и приблизилась к зоне еврокубков на расстояние 6 очков.
Роман Яремчук открыл счет - это его первый гол в Ла Лиге. Также примечательно, что лишь 4-й раз в 21 веке "Валенсия" дважды в одном матче забила с пенальти.
19-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1
Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба с пенальти) - Жерар Морено, 73
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