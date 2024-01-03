Рюдигер на высоте. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
"Сливочные" победили в упорном противостоянии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
"Реал" дома еле дожал "Мальорку", которая не просто классно оборонялась, но и дважды попала в каркас ворот Андрея Лунина.
Результат для лидера Ла Лиги сделал защитник Антонио Рюдигер, который без преувеличения гениально пробил после навеса с углового. Интересно, что это лишь 2-й его гол за "Реал" - и оба немец забил именно "Мальорке".
19-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 1:0
Гол: Рюдигер, 78
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