Рюдигер на высоте. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

"Реал" дома еле дожал "Мальорку", которая не просто классно оборонялась, но и дважды попала в каркас ворот Андрея Лунина.

Результат для лидера Ла Лиги сделал защитник Антонио Рюдигер, который без преувеличения гениально пробил после навеса с углового. Интересно, что это лишь 2-й его гол за "Реал" - и оба немец забил именно "Мальорке".

19-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Рюдигер, 78