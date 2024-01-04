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Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Умопомрачительная победа каталонцев над одним из конкурентов

Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" и "Атлетико" в центральном матче тура напрочь забыли про защиту и ошибались в простых ситуациях, но зато атаковали выше всяких похвал.

Ассист Довбика, хет-трик Мораты, сэйвы вратарей, решения ВАР - всего было в избытке, но главное - выдающийся гол Ивана Мартина в добавленное время. Именно благодаря ему "Жирона" продолжает держаться за "Реал" в таблице.

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетико" - 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

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