Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча

"Жирона" и "Атлетико" в центральном матче тура напрочь забыли про защиту и ошибались в простых ситуациях, но зато атаковали выше всяких похвал.

Ассист Довбика, хет-трик Мораты, сэйвы вратарей, решения ВАР - всего было в избытке, но главное - выдающийся гол Ивана Мартина в добавленное время. Именно благодаря ему "Жирона" продолжает держаться за "Реал" в таблице.

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетико" - 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54