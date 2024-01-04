  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Есть трофей! ПСЖ - Тулуза 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Есть трофей! ПСЖ - Тулуза 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Парижане разжились дежурным Суперкубком Франции

Есть трофей! ПСЖ - Тулуза 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции всухую одолел "Тулузу". Как и полагается, забила главная звезда парижан Килиан Мбаппе.

К чести "Фиалок", они на равных сражались с Парижем во втором тайме, и от проблем чемпиона спасли каркас и Доннарумма, но это все. Трофей едет в столицу.

Матч за Суперкубок Франции. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Тулуза" - 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44

По теме
yellow-arrow
Рюдигер на высоте. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
До трофея еще три шага. Милан - Кальяри 4:1. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Франции Тулуза Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости