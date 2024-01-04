Есть трофей! ПСЖ - Тулуза 2:0. Видео голов и обзор матча
Парижане разжились дежурным Суперкубком Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции всухую одолел "Тулузу". Как и полагается, забила главная звезда парижан Килиан Мбаппе.
К чести "Фиалок", они на равных сражались с Парижем во втором тайме, и от проблем чемпиона спасли каркас и Доннарумма, но это все. Трофей едет в столицу.
Матч за Суперкубок Франции. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Тулуза" - 2:0
Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44
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