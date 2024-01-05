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Туринский кураж. Ювентус - Салернитана 6:1. Видео голов и обзор матча

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Легко вышли в четвертьфинал

Туринский кураж. Ювентус - Салернитана 6:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC

UA-Футбол
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Вторая команда Серии А "Ювентус" на классе прошла 20-ю "Салернитану" в рамках Кубка Италии. Гости очень быстро открыли счет, но дальше их смяли.

"Юве" играл в кайф и забивал по-разному, что для него нетипично. Посмотрим, удастся ли команде Макса Аллегри удержать этот настрой до четвертьфинала, где ее ждет "Фрозиноне".

1/8 финала Кубка Италии. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Салернитана" - 6:1

Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 54, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 - Иквуэмеси, 1

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