Туринский кураж. Ювентус - Салернитана 6:1. Видео голов и обзор матча
Легко вышли в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC
Вторая команда Серии А "Ювентус" на классе прошла 20-ю "Салернитану" в рамках Кубка Италии. Гости очень быстро открыли счет, но дальше их смяли.
"Юве" играл в кайф и забивал по-разному, что для него нетипично. Посмотрим, удастся ли команде Макса Аллегри удержать этот настрой до четвертьфинала, где ее ждет "Фрозиноне".
1/8 финала Кубка Италии. Турин. "Альянц Стэдиум"
"Ювентус" - "Салернитана" - 6:1
Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 54, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 - Иквуэмеси, 1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- CIES назвало имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе
- Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- Когда четыре мяча - это мало. Ливерпуль - Ньюкасл 4:2. Обзор матча и видео голов
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн