Браим в огне. Арандина - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" стартовали в Кубке короля
Фото: realmadrid.com
"Реал" в первом для себя матче Кубка короля не имел проблем с представителем четвертого дивизиона.
Браим Диас - герой вечера; у него заработанный пенальти, гол и ассист. Также отмечаем дебют многострадального Арды Гюлера, пропустившего полгода из-за травм. Ну, и Начо, конечно - его автогол ужасен. Просто взял и украл у Кепы сухой матч.
1/16 финала Кубка короля. Аранда-де-Дуэро. "Эль Монтесильо"
"Арандина" - "Реал Мадрид" - 1:3
Голы: Начо, 90+3 (автогол) - Хоселу, 54 (с пенальти), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1
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