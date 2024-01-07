Без Коваленко и интриги. Эмполи - Милан 0:3. Видео голов и обзор матча

"Милан" в гостях на классе убрал с пути одного из аутсайдеров Серии А "Эмполи", который играл без травмированного Виктора Коваленко.

Для "Россонери" это 5-я победа в 6 последних матчах, они приближаются к лидерам. В то же время "Эмполи" выиграл всего раз с начала ноября, что опустило его в зону вылета.

19-й тур Серии А. Эмполи. "Карло Кастельяни"

"Эмполи" - "Милан" - 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 11, Жиру, 31 (с пенальти), Траоре, 88