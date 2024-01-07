  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Чемпион в беде. Торино - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Чемпион в беде. Торино - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

"Партенопеи" могут вылететь из ТОП-10

Чемпион в беде. Торино - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefano Guidi

UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Италии "Наполи" продлил свою безголевую серию до четырех матчей. Разница голов за этот период - 0:9. Место в таблице - 8-е.

"Торино" тоже выступает неровно, но на фоне кризисного чемпиона команда Ивана Юрича выглядела гораздо свежее, а голы помог забить мощный Дуван Сапата - у него два ассиста.

19-й тур Серии А. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" - 3:0

Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66

По теме
yellow-arrow
Без Коваленко и интриги. Эмполи - Милан 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Браим в огне. Арандина - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча
Наполи Торино
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости