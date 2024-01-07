Чемпион в беде. Торино - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Действующий чемпион Италии "Наполи" продлил свою безголевую серию до четырех матчей. Разница голов за этот период - 0:9. Место в таблице - 8-е.

"Торино" тоже выступает неровно, но на фоне кризисного чемпиона команда Ивана Юрича выглядела гораздо свежее, а голы помог забить мощный Дуван Сапата - у него два ассиста.

19-й тур Серии А. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" - 3:0

Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66