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В шаге от позора. Барбастро - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Неожиданно сложная победа каталонцев

В шаге от позора. Барбастро - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
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Чемпион Испании на нервах обыграл команду из четвертого (!) дивизиона. Интрига продержалась до последних секунд.

У "Барсы" отмечаем гол и ассист Рафиньи, но негатива все же больше. Прежде всего, речь о втором тайме, когда любители из "Барбастро" могли претендовать на 3-4 гола.

1/16 финала Кубка короля. Барбастро. "Мунисипаль де Депортес"

"Барбастро - "Барселона" - 2:3

Голы: де Меса, 60, Прат, 90+3 (с пенальти) - Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовский, 88 (с пенальти)

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