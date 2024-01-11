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Два финта Мудрика попали в нарезку лучших текущего сезона АПЛ. ВИДЕО

Видео
Обновлено

Смотрим лучшие финты и скиллы нынешнего сезона АПЛ

Два финта Мудрика попали в нарезку лучших текущего сезона АПЛ. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба АПЛ в соцсетях опубликовала видеонарезку лучших финтов и трюков игроков в первой части сезона 2023/24.

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В нарезку попали и два финта украинского вингера "Челси" Михаил Мудрик.

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Михаил сначала пробросил мяч между ног оппоненту в матче против "Шеффилд Юнайтед", а затем на противоходе обыграл защитника "Эвертона".

Смотрим и наслаждаемся.

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