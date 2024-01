Два финта Мудрика попали в нарезку лучших текущего сезона АПЛ. ВИДЕО

Пресс-служба АПЛ в соцсетях опубликовала видеонарезку лучших финтов и трюков игроков в первой части сезона 2023/24.

В нарезку попали и два финта украинского вингера "Челси" Михаил Мудрик.

Михаил сначала пробросил мяч между ног оппоненту в матче против "Шеффилд Юнайтед", а затем на противоходе обыграл защитника "Эвертона".

Смотрим и наслаждаемся.

The coldest skills so far in 2023/24 ???? pic.twitter.com/ZwXUqAbmrk