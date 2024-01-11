Два финта Мудрика попали в нарезку лучших текущего сезона АПЛ. ВИДЕО
Смотрим лучшие финты и скиллы нынешнего сезона АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба АПЛ в соцсетях опубликовала видеонарезку лучших финтов и трюков игроков в первой части сезона 2023/24.
В нарезку попали и два финта украинского вингера "Челси" Михаил Мудрик.
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Михаил сначала пробросил мяч между ног оппоненту в матче против "Шеффилд Юнайтед", а затем на противоходе обыграл защитника "Эвертона".
Смотрим и наслаждаемся.
The coldest skills so far in 2023/24 ???? pic.twitter.com/ZwXUqAbmrk— Premier League (@premierleague) January 10, 2024
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