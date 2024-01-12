Впереди - Мадрид. Барселона - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча
В финале Суперкубка нас ждет Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании на классе одолели "Осасуну". Забили самый опытный и самый юный игроки в команде.
Для сине-гранатовых это первая победа с разницей в более чем один мяч с середины сентября. Может, им постоянно в Саудовской Аравии играть? А то в Испании что-то не получается.
1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Барселона" - "Осасуна" - 2:0
Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2
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