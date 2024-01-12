  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Впереди - Мадрид. Барселона - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Впереди - Мадрид. Барселона - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

В финале Суперкубка нас ждет Класико

Впереди - Мадрид. Барселона - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании на классе одолели "Осасуну". Забили самый опытный и самый юный игроки в команде.

Для сине-гранатовых это первая победа с разницей в более чем один мяч с середины сентября. Может, им постоянно в Саудовской Аравии играть? А то в Испании что-то не получается.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2

По теме
yellow-arrow
Два финта Мудрика попали в нарезку лучших текущего сезона АПЛ. ВИДЕО
yellow-arrow
Незабываемое шоу в пустыне. Реал - Атлетико 5:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
На радость Лунину. Кепа допустил курьезную результативную ошибку в матче с Атлетико. ВИДЕО
Барселона Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости