Впереди - Мадрид. Барселона - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании на классе одолели "Осасуну". Забили самый опытный и самый юный игроки в команде.

Для сине-гранатовых это первая победа с разницей в более чем один мяч с середины сентября. Может, им постоянно в Саудовской Аравии играть? А то в Испании что-то не получается.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2