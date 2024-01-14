Унизили врага и добыли трофей. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
Эль Класико под диктовку "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
"Реал" в финале Суперкубка Испании просто не заметил "Барселону", забив два гола уже к 10-й минуте.
Винисиус - главный герой встречи; на его счету хет-трик. Также отмечаем почти идеальную игру Андрея Лунина, который минимум трижды спас Мадрид. Ну, а касательно "Барселоны", то тут комментарии излишни; счет на табло.
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Финал Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
Голы: Винисиус, 7, 10, 39 (с пенальти), Родриго, 64 - Левандовский, 32
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