Беззубые Волки Моуриньо. Милан - Рома 3:1. Видео голов и обзор матча
Россонери приближаются к лидерам
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Милан" дома комфортно победил "Рому" Жозе Моуриньо, которая с каждой неделей все больше напоминает банального середняка.
Ветеран Оливье Жиру еще силен - у него дежурные 1+1. При этом тставание россонери от "Интера" в таблице сокращено до 9 очков. Много, да, но "Милан" на ходу - у него 8-матчевая беспроигрышная серия в лиге.
20-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Рома" - 3:1
Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Тео Эрнандес, 84 - Паредес, 69 (с пенальти)
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