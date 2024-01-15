Беззубые Волки Моуриньо. Милан - Рома 3:1. Видео голов и обзор матча

"Милан" дома комфортно победил "Рому" Жозе Моуриньо, которая с каждой неделей все больше напоминает банального середняка.

Ветеран Оливье Жиру еще силен - у него дежурные 1+1. При этом тставание россонери от "Интера" в таблице сокращено до 9 очков. Много, да, но "Милан" на ходу - у него 8-матчевая беспроигрышная серия в лиге.

20-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Рома" - 3:1

Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Тео Эрнандес, 84 - Паредес, 69 (с пенальти)