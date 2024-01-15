  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Премия Пушкаша. Болельщики выбрали лучший гол 2023 года. ВИДЕО
В тренде

Премия Пушкаша. Болельщики выбрали лучший гол 2023 года. ВИДЕО

Видео

Эффектный гол от Гильерме Мадруги

Премия Пушкаша. Болельщики выбрали лучший гол 2023 года. ВИДЕО

FIFA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

Читайте такжеПеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

В число кандидатов на премию Пушкаша за лучший гол 2023 года входили Хулио Энсисо из "Брайтона", Нуну Сантуш из "Спортинга" и Гильерме Мадруга из бразильского "Ботафого".

В итоге, болельщики определили, что лучший гол 2023 года – от Гильерме Мадруги!

Видео гола:

По теме
yellow-arrow
Незабитый пенальти и класс Мбаппе. Ланс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Беззубые Волки Моуриньо. Милан - Рома 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Унизили врага и добыли трофей. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
FIFA: The Best
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости