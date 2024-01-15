Премия Пушкаша. Болельщики выбрали лучший гол 2023 года. ВИДЕО
Эффектный гол от Гильерме Мадруги
FIFA
Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
В число кандидатов на премию Пушкаша за лучший гол 2023 года входили Хулио Энсисо из "Брайтона", Нуну Сантуш из "Спортинга" и Гильерме Мадруга из бразильского "Ботафого".
В итоге, болельщики определили, что лучший гол 2023 года – от Гильерме Мадруги!
Видео гола:
???? ¡Guilherme Madruga se lleva el Premio Puskas! De chilena y desde afuera del área... de locos#TheBest pic.twitter.com/6ctqlc6XRM— MARCA (@marca) January 15, 2024
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